Умер сыгравший в «Дальнобойщиках» и «Марше Турецкого» актер Шеховцов

Сергей Шеховцев (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Умер актер Сергей Шеховцов, сообщили РБК в пресс-службе театра «Современник».

Ему было 56 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. «Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Остановилось сердце», — добавили в пресс-службе. Дата и место прощания будут названы позднее.

​В театре добавили, что Шеховцов «начинал в «Современнике» практически мальчишкой, после окончания школы-студии МХАТ». Позднее он в течение многих лет сотрудничал с театром. Последние роли в «Современнике» он сыграл в спектаклях «ГенАцид. Деревенский анекдот» и «Не становись чужим».

Шеховцов родился 5 сентября 1961 года. С 2000 года он снимался в кино. Актер сыграл в сериалах «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Солдаты-2», «Маросейка, 12».​ Также он снимался в «Антикиллере» и «Ландыше серебристом».



