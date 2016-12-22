ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,23 61,76 EUR Нал. 73,97 72,31 USD Бирж. 62,24 -0,56 EUR Бирж. 72,88 -0,35 USD ЦБ. 62,78 -0,19 EUR ЦБ. 73,20 -0,14 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7904,10 -295,80 IMOEX 2295,72 +0,13% RTSI 1162,42 +0,93% Brent 74,99 +0,33% DJIA 25379,90 -0,28% Nasdaq 7652,06 -1,10%
В Красноярском крае вынужденно сел частный самолет Ан-2
Лента новостей
Суд в Москве продлил сроки задержания обвиняемых в убийстве отца сестер 21:02, Общество В Красноярском крае вынужденно сел частный самолет Ан-2 20:56, Общество Использовавшие фальшивый алкотестер сотрудники ДПС предстанут перед судом 20:47, Общество Мюллер подсчитал заработанные Манафортом на Украине миллионы 20:36, Политика Участник акции Pussy Riot на финале ЧМ-2018 заявил о повторном задержании 20:33, Общество Деньги с полей: как устроен футбольный бизнес 20:30, РБК и Sony Bravia Песков рассказал о любви к рок-н-роллу и Макаревичу 20:15, Политика Орешкин посоветовал Крыму не ждать прихода крупных корпораций 20:15, Бизнес Минтранс предложил не взвешивать дамские сумочки и портфели перед полетом 20:06, Общество Вратарь «Локомотива» отбил пенальти на 94-й минуте в первом туре РПЛ 20:05, Спорт В Дагестане трехлетний мальчик застрелил мать 20:00, Общество В Сеуле расследуют ситуацию с приехавшими из Китая гражданками КНДР 19:57, Политика Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 19:48, РБК и IWC ФАС нашла нарушения в закупках на 9 млрд руб. для КАД в Петербурге 19:32, Бизнес Польский депутат призвал потребовать репарации с России 19:30, Политика Путин подписал закон об отмене штрафов за невозвращение валютной выручки 19:17, Финансы Парламент Македонии назначил дату референдума о переименовании страны 19:14, Политика Три кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 19:08, РБК и «Шелл» Во Франции заключенный взял в заложники медсестру 19:04, Общество «Газпром» отказался от закупки труб на 22,6 млрд руб. 19:03, Бизнес Дворкович не увидел «ничего страшного» в акции Pussy Riot на финале ЧМ 18:57, Общество Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 18:56, РБК и Subaru МЧС завершило начатые после пожара в Кемерово проверки ТЦ 18:51, Общество «Матч ТВ» не покажет московское дерби на бесплатном канале 18:51, Спорт В Новгороде завели дело из-за отказа госпитализировать умирающую женщину 18:48, Общество Rolls-Royce Елизаветы II выставили на аукционе Bonhams за $2,6 млн 18:43, Общество Обвиняемого в нападении на полицейского в Москве подростка арестовали 18:40, Общество Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщение об инсульте президента 18:31, Политика
В Красноярском крае вынужденно сел частный самолет Ан-2
Общество, 20:56
0
В Красноярском крае вынужденно сел частный самолет Ан-2

Близ поселка Тутончаны Эвенкийского района Красноярского края совершил вынужденную посадку частный самолет Ан-2. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Посадка прошла около реки Янгето, в 100 км от поселка Тутончаны. Причины инцидента пока неизвестны. Находившиеся на борту пять человек не пострадали.

В начале июля в Якутии вынужденно сел принадлежащий компании АЛРОСА самолет Ан-2, проводивший аэромагнитную съемку. Инцидент произошел в районе Мунского месторождения, самолет сел на косу реки Муна.

В результате инцидента никто не пострадал, а оборудование для аэромагнитной съемки не было повреждено. 

Теги: Ан-2 , вынужденная посадка
Главное
ФАС нашла нарушения в закупках на 9 млрд руб. для КАД в Петербурге Бизнес
Материалы по теме
Летевший из Москвы на Алтай самолет вынужденно сел в Казани Общество
В Якутии вынужденно сел самолет Ан-2 авиакомпании АЛРОСА Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter