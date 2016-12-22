В Красноярском крае вынужденно сел частный самолет Ан-2
Общество, 20:56
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В Красноярском крае вынужденно сел частный самолет Ан-2
Близ поселка Тутончаны Эвенкийского района Красноярского края совершил вынужденную посадку частный самолет Ан-2. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).
Посадка прошла около реки Янгето, в 100 км от поселка Тутончаны. Причины инцидента пока неизвестны. Находившиеся на борту пять человек не пострадали.
В начале июля в Якутии вынужденно сел принадлежащий компании АЛРОСА самолет Ан-2, проводивший аэромагнитную съемку. Инцидент произошел в районе Мунского месторождения, самолет сел на косу реки Муна.
В результате инцидента никто не пострадал, а оборудование для аэромагнитной съемки не было повреждено.