В Красноярском крае вынужденно сел частный самолет Ан-2

Близ поселка Тутончаны Эвенкийского района Красноярского края совершил вынужденную посадку частный самолет Ан-2. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Посадка прошла около реки Янгето, в 100 км от поселка Тутончаны. Причины инцидента пока неизвестны. Находившиеся на борту пять человек не пострадали.

В начале июля в Якутии вынужденно сел принадлежащий компании АЛРОСА самолет Ан-2, проводивший аэромагнитную съемку. Инцидент произошел в районе Мунского месторождения, самолет сел на косу реки Муна.

В результате инцидента никто не пострадал, а оборудование для аэромагнитной съемки не было повреждено.