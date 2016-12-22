ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,61 62,85 EUR Нал. 74,16 73,31 USD Бирж. 63,27 +0,13 EUR Бирж. 73,68 +0,08 USD ЦБ. 63,23 +0,01 EUR ЦБ. 73,71 +0,01 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6717,30 +140,20 IMOEX 2302,43 +0,03% RTSI 1146,32 -0,10% Brent 77,78 +1,03% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
В Якутии вынужденно сел самолет Ан-2 авиакомпании АЛРОСА
Лента новостей
Глава «Натали Турс» заявил о готовности продать компанию 16:55, Общество Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 16:55, РБК и Ингосстрах Сбербанк потребовал от обанкротившейся «дочки» турецкой Palmali ₽13 млрд 16:52, Бизнес СК начал проверку по факту смерти участника команды КВН «Пирамида» 16:48, Общество Мошенники отмыли $761 млн при помощи криптовалют в 2018 году 16:47, Крипто Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Ростовской области 16:47, Общество Кредитная история: что ждет жилищное строительство без участия дольщиков 16:43, Финансы Чемпионат мира заинтересовал россиян больше пенсионной реформы 16:39, Общество Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 16:37, РБК и «Шелл» Глава Минприроды анонсировал создание новой системы экомониторинга 16:33, Общество Эксперты назвали ключевой способ достижения цели майского указа 16:32, Экономика Burger King подключил рестораны к платежной системе Alipay 16:26, Технологии и медиа МИД назвал условия для возобновления взносов в бюджет Совета Европы‍ 16:23, Политика 8 моделей мужских солнцезащитных очков для этого лета 16:21, Стиль Дума отклонит законопроект Володина о гендерном равенстве 16:13, Политика The Guardian узнала об отправленном Кремлем Терезе Мэй приглашении на ЧМ 16:09, Политика Медведев допустил передачу отраслевых вузов в ведение Минобрнауки 16:00, Общество Насколько Россия готова к промышленным инновациям 15:59, РБК и Schneider Electric В Якутии вынужденно сел самолет Ан-2 авиакомпании АЛРОСА 15:57, Общество В Испании после аннуляции туров «Натали Турс» остались до 400 ее клиентов 15:56, Общество СМИ узнали о сходстве симптомов у Скрипалей и отравленной у Солсбери пары 15:54, Общество Саудовская Аравия согласилась на повышение добычи: что будет с нефтью 15:49, Quote 13 российских проектов — финалистов Всемирного фестиваля архитектуры 15:44, Недвижимость  МВД упростит получение гражданства России для иностранных специалистов 15:42, Политика Песков рассказал о поздравлении Путиным Трампа с Днем независимости США 15:40, Политика Альтернатива для миграции: как Германия преодолела политический кризис 15:37, Мнение В I квартале 2018 года по договорам ДДУ в Москве привлекли 131 млрд руб. 15:37, Строительство В РСТ назвали позицию «Натали Турс» препятствием для выплат клиентам 15:36, Общество
В Якутии вынужденно сел самолет Ан-2 авиакомпании АЛРОСА
Общество, 15:57
0
В Якутии вынужденно сел самолет Ан-2 авиакомпании АЛРОСА

Самолет Ан-2 авиакомпании АЛРОСА благополучно совершил вынужденную посадку в районе Мунского месторождения в Якутии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе АЛРОСА.

В пресс-службе указали, что воздушное судно проводило аэромагнитную съемку в районе Верхне-Мунского месторождения. В полете оборудование зафиксировало рост температуры масла двигателя. Командир самолета принял решение произвести посадку на косу реки Муна.

Посадка прошла благополучно, Ан-2 и оборудование для аэромагнитной съемки не получили повреждений. Экипаж и бортоператор не пострадали. В пресс-службе добавили, что в настоящий момент спецкомиссия начала расследование инцидента.

В Якутии из самолета выпал груз золота
Общество

В конце мая пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании АЛРОСА, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Москву, остановился во время разгона на взлетно-посадочной полосе и вернулся на стоянку из-за неисправности двигателя. На борту лайнера находились 156 пассажиров. В следственном комитете России и региональной транспортной прокуратуре начали проверку инцидента.

Теги: АЛРОСА , Якутия , Ан-2 , экстренная посадка
Главное
Эксперты назвали ключевой способ достижения цели майского указа Экономика
Материалы по теме
В аэропорту Якутска собрали все выпавшие из Ан-12 слитки Общество
Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту Якутска Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter