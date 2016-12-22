В Якутии вынужденно сел самолет Ан-2 авиакомпании АЛРОСА

Самолет Ан-2 авиакомпании АЛРОСА благополучно совершил вынужденную посадку в районе Мунского месторождения в Якутии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе АЛРОСА.

В пресс-службе указали, что воздушное судно проводило аэромагнитную съемку в районе Верхне-Мунского месторождения. В полете оборудование зафиксировало рост температуры масла двигателя. Командир самолета принял решение произвести посадку на косу реки Муна.

Посадка прошла благополучно, Ан-2 и оборудование для аэромагнитной съемки не получили повреждений. Экипаж и бортоператор не пострадали. В пресс-службе добавили, что в настоящий момент спецкомиссия начала расследование инцидента.

В конце мая пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании АЛРОСА, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Москву, остановился во время разгона на взлетно-посадочной полосе и вернулся на стоянку из-за неисправности двигателя. На борту лайнера находились 156 пассажиров. В следственном комитете России и региональной транспортной прокуратуре начали проверку инцидента.