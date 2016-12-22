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Орешкин посоветовал Крыму не ждать прихода крупных корпораций
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Орешкин посоветовал Крыму не ждать прихода крупных корпораций
Бизнес, 20:15
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Орешкин посоветовал Крыму не ждать прихода крупных корпораций

Развитие малого и среднего бизнеса в Крыму может принести больше пользы, чем приход на полуостров крупных сетевых компаний. Такое мнение, как сообщает ТАСС, выразил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

По его словам, необходимо поддерживать предпринимательскую инициативу, которая есть на полуострове. Орешкин напомнил, что Крым — это «уникальный субъект», где более 60% взрослого населения занято в сегменте малого и среднего предпринимательства. «Не нужно ждать крупных сетевых корпораций, нужно делать бизнес здесь, своими руками, и это может принести гораздо больше успеха Крыму, чем приход глобальных компаний», — отметил министр.

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Ранее Орешкин заявил, что Минэкономразвития предлагает продлить федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя до 2022 года с увеличением финансирования. ФЦП по развитию Крыма была принята в 2014 году, ее финансирование составляет 837 млрд руб.

Теги: предпринимательство , Крым , Максим Орешкин
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