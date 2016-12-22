В Дагестане трехлетний мальчик застрелил мать

В дагестанском городе Каспийск трехлетний мальчик убил мать из охотничьего ружья, заявили в управлении МВД республики. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как сообщили агентству в полиции, женщина скончалась на месте. По факту происшествия начата проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что три сестры 17, 18 и 19 лет убили своего 57-летнего отца на севере Москвы из-за «неприязненных отношений» и «моральных страданий». Тело мужчины нашли в одном из домов на Алтуфьевском шоссе с колото-резаными ранами груди и шеи. Девушки сознались в содеянном, следствие попросило суд заключить их под стражу.