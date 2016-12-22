Во Франции заключенный взял в заложники медсестру

На юге Франции в коммуне Салон-де-Прованс заключенный одной из тюрем взял в заложники медсестру. Об этом говорится в сообщении французского Минюста.

Заложницу преступник удерживает в медицинском блоке тюрьмы. На место событий из Марселя были направлены подразделения специализирующегося на работе в тюрьмах спецназа ERIS. В тюрьме создана кризисная группа.

В Минюсте Франции особо подчеркнули, что мужчина был осужден не за преступления террористического характера.

В начале июля из тюрьмы во Франции в департаменте Сена и Марна совершил побег грабитель-рецидивист Редуан Фаид. Побег он и трое его вооруженных сообщников совершили с помощью вертолета, приземлившегося в тюремном дворе.