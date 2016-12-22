Путин подписал закон об отмене штрафов за невозвращение валютной выручки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет для компаний-экспортеров, которые попали под западные санкции, штрафы за нерепатриацию валютной выручки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее поправки, смягчающие валютный контроль, приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Компанию освобождают от обязанности репатриировать валютную выручку в том случае, если она включена в специальный перечень резидентов, который утверждает ФНС по согласованию с Минфином. Перечень также должен быть размещен на официальном сайте ФНС.

«Речь идет о компаниях-экспортерах, только экспортерах. Эти компании попали под санкции и не могут вернуть валютную выручку, нужно, чтобы они не штрафовались за это еще и нашими государственными органами», — подчеркивал в начале июля замминистра финансов Алексей Моисеев.

В перечень компания может попасть, подав заявление со ссылкой на нормативно-правовой акт, которым введены против нее санкции.

Кроме того, закон расширяет список разрешенных валютных операций между резидентами в том случае, если они связаны с заключением с Внешэкономбанком договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций.

Из-под валютного контроля также выведены «операции по уплате страховой премии, выплате страхового возмещения по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских или политических рисков» и другие операции, которые связаны с исполнением обязательств по внешнеторговым контрактам, говорится в документе.

Неформальное требование к частным компаниям продавать валютную выручку на рынке появилось в декабре 2014 года, когда за один день, 16 декабря, доллар обновил исторический максимум, перевалив за 80 руб., а евро — за 100 руб.

После этого была издана директива, предписывающая госкомпаниям привести к 1 марта 2015 года свои чистые валютные позиции к уровню 1 октября 2014 года. В декабре это предписание получили пять крупных экспортеров — «Газпром», «Роснефть», «Зарубежнефть», АК «АЛРОСА» и ПО «Кристалл». Из этого списка в настоящее время санкции действуют только в отношении «Роснефти».

В середине июля аналитики Райффайзенбанка прогнозировали, что из-за смягчения валютного контроля в отношении российских компаний-экспортеров, оказавшихся в санкционных списках, доллар может подняться до 65 руб. Также эксперты прогнозировали ускорение оттока капитала.