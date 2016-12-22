Песков рассказал о проигранном футбольном споре с Кеосаяном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что проспорил режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну деньги, поставив на сборную Испании в матче 1/8 чемпионата мира по футболу. Об этом он заявил в эфире «Авторадио».

«Я на самом деле своему товарищу Тиграну Кеосаяну проспорил много денег. Кстати, долг я ему еще не отдал. Накануне матча с испанцами. Я поставил на Испанию. Радовались мы вместе. Тигран, я отдам! Честное слово!» — сказал Песков.

Ранее президент Владимир Путин вручил государственные награды и почетные грамоты футболистам и тренерам сборной России. Главный тренер Станислав Черчесов получил орден Александра Невского, капитана команды Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича наградили орденами Почета.

Сборная России по футболу обыграла команду из Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018. В 1/4 финала россияне уступили команде Хорватии и завершили выступление на турнире. Победителем чемпионата мира 2018 года стала Франция.