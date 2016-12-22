Вайно возглавил группу по борьбе с незаконными финансовыми операциями

Президент Владимир Путин назначил главу администрации президента Антона Вайно руководителем межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Кроме Вайно в группу входят еще 24 человека, в частности, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава Казначейства Роман Артюхин, советник президента Сергей Глазьев, первый заместитель генпрокурора Александр Буксман и другие должностные лица.

Антон Вайно стал руководителем администрации президента в 2016 году и сохранил пост в ее новом составе в 2018 году. Вайно также является постоянным членом Совета безопасности.