СМИ узнали об идее «Барселоны» продать права на название «Камп Ноу»

Владельцы испанского футбольного клуба «Барселона» намерены продать права на название своего стадиона «Камп Ноу» за €300 млн. Об этом изданию Marca сообщил один из директоров клуба.

По его словам, «бренд — это то, что дает нам ресурсы, чтобы быть конкурентоспособными». Он отметил, что клуб надеется привлечь инвестора из США, Китая или Японии и подписать договор в 2019 году.

По данным рейтинговой компании Deloitte, «Барселона» вошла в тройку самых богатых футбольных клубов мира 2017 года, заработав в 2016 году €620,2 млн. Второе место занял испанский «Реал Мадрид» с €620,1 млн., первым стал английский «Манчестер Юнайтед» с выручкой €689 млн.

Главным спонсором клуба «Барселона» с сезона 2012/​13 является авиакомпания Qatar Airways.