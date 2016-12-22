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МЧС предупредило об опасной жаркой погоде в Москве
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МЧС предупредило об опасной жаркой погоде в Москве
Общество, 11:43
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МЧС предупредило об опасной жаркой погоде в Москве
Днем в субботу в Москве воздух прогреется до температуры 30–32 градуса. МЧС рекомендует жителям столицы пить больше воды и носить головной убор
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасном явлении — жаркой погоде в Москве и столичном регионе.

В субботу, 28 июля, воздух прогреется до 32 градусов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

Спасатели рекомендуют гражданам быть осторожными и внимательными, не перегреваться на солнце, использовать светлую одежду, а также головные уборы, пить больше воды.

Накануне столичное ГУ МЧС уже предупреждало москвичей избегать перегрева на солнце в связи с надвигающейся жарой.

Вместе с тем в Гидрометцентре пообещали жителями Москвы жару до плюс 30–31 градуса. По словам синоптиков, эта погода «идеально подойдет» дачникам.

Из-за антициклона жаркая погода также установится в северной части России и в Северной Сибири, сообщила «РИА Новостям» заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова.

​«Прогнозы наших центров в Германии, Великобритании и России говорят о том, что эту неделю жара точно будет продолжаться, на следующей неделе — тоже», — сказала она.

Авторы: Екатерина Ракитина, Наталья Демченко.
Теги: ГУ МЧС России , Москва , жара
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