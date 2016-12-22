В «Роскосмосе» подтвердили задержание главы НПО имени Лавочкина

Правоохранители задержали гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, ставшего фигурантом уголовного дела по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса».

В госкорпорации также подтвердили, что была задержана руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова. Ранее об их задержании сообщали источники газеты «Коммерсантъ». В пресс-службе отметили, что накануне вечером у Лемешевского и Аверьяновой прошли обыски.

В «Роскосмосе» 25 июля сообщали, что Лемешевский подал в отставку и должен был покинуть пост 2 августа. По словам источников «Коммерсанта», он написал заявление в кабинете следователя.

Следствие считает, что Лемешевский и Аверьянова выплатили адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры» 332,5 млн руб. в виде премий по договорам, составленным с нарушениями. Юристы должны были защищать НПО в судебных разбирательствах с «Роскосмосом».

Против Лемешевского и Аверьяновой завели дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).