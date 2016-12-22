В Приморье завели дело против сбившего трех детей на пляже водителя

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который на автомобиле въехал на территорию пляжа, не справившись с управлением, в результате чего сбил трех детей. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК России [нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения]», — говорится в сообщении.
В полиции указали, что в крови у водителя был обнаружен алкоголь. Также, помимо заведения уголовного дела, наехавшего на детей мужчину привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП «появление в общественных местах в состоянии опьянения».
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 9 июля в поселке Преображение. Местный житель 52 лет двигался на автомобиле по улице Набережная, однако не справился с управлением и въехал на территорию пляжа, совершив наезд на трех мальчиков 7, 8 и 12 лет. Все пострадавшие были госпитализированы.
29 июля в Самарской области пьяный водитель, не справившись с управлением, врезался в четырех детей и одного взрослого, которые шли по обочине. Угрозы их жизни нет.