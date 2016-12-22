В Москве задержали банду налетчиков с арсеналом огнестрельного оружия

Cотрудники полиции 26 июля задержали банду грабителей, у которых изъяли арсенал оружия, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в ГСУ СК по Москве.

По словам одного из них, правоохранительные органы задержали семерых мужчин в квартирах по месту проживания. Он добавил, что по адресам регистрации, фактического проживания и местам посещения фигурантов были проведены обыски, в ходе которых сотрудники спецслужб изъяли арсенал оружия, насчитывающий почти 30 единиц.

Правоохранители изъяли 11 пистолетов, три револьвера, два обреза, два карабина, семь ружей и один травматический пистолет. Помимо этого было изъято более 1,5 тыс. патронов различного калибра к этому оружию, наручники, средства связи, автотранспорт, который использовался при совершении преступлений.

Задержанных, по словам одного из источников, подозревают в серии ограблений, покушении на убийство, а также в незаконном хранении оружия. Банда находилась в разработке несколько месяцев, сейчас полиция расследует обстоятельства уголовных дел и проверяет задержанных на причастность к другим подобным эпизодам, добавил источник.