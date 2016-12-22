В Совфеде назвали «бредом» заявление депутата Латвии о распаде России

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «бредом» заявление депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса о необходимости распада России для мира в Евросоюзе. Об этом сенатор рассказал в беседе с РБК. По мнению Кирнштейнса, после распада России на несколько частей по этническому составу, «военные конфликты закончатся и наступит длительный мирный период».

«Еще Гитлер пытался расчленить Советский Союз на мелкие государства, превратить нас в рабов. Но откуда берутся такие идеи у современных латышских политиков, что-то меня удивляет. Мы помним, как распалась Югославия, и что там, мир и порядок на Балканах до сих пор? Ничего подобного. Завтра они предложат распасться Китаю, там тоже есть национальные меньшинства», — заявил Джабаров.

По мнению сенатора, подобные заявления свойственны государствам с «синдромом малых стран, которые всегда боятся больших стран с большими площадями». «Пусть спокойно спят, никто не собирается их оккупировать и никому они на самом деле не нужны. Россия сама дала им независимость, это не результат какой-то освободительной борьбы, это результат распада Советского Союза», — добавил сенатор.