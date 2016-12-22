В Индонезии 560 альпинистов застряли на горе после землетрясения

560 альпинистов застряли на стратовулкане Ринджани на индонезийском острове Ломбок спустя день после землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщает The Guardian.
По словам местных властей, спасатели уже выдвинулись на помощь альпинистам. 500 человек заблокированы на стратовулкане в районе Сегара-Анакан, еще 60 находятся в районе Бату-Цирпа. Отмечается, что среди альпинистов есть граждане США и Таиланда.
Землетрясение на Ломбоке произошло 29 июля, по последним данным, погибли 16 человек, около 67 получили ранения, были повреждены более 1 тыс. домов. Эпицентр подземных толчков находился в 31 км к северо-востоку от города Матарам на севере острова. Из-за землетрясения возникли оползни, которые разрушили часть горных троп, а альпинисты оказались в ловушке.
Ринджани считается вторым по величине стратовулканом в Индонезии, его высота достигает 3726 м. Остров Ломбок находится напротив крупного туристического центра Индонезии — острова Бали. На нем проживает около 3 млн человек.