В Сочи произошел пожар в многоквартирном доме

​В Адлерском районе Сочи загорелся мансардный этаж многоквартирного жилого дома, об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, пожар, сообщение о котором поступило в 18:18 (время совпадает с московским), произошел в одном из домов на улице Гастелло, жильцы дома были эвакуированы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар тушили 130 человек и около 40 единиц техники. К 20 час. спасатели ликвидировали открытое горение.

Площадь пожара превысила 250 кв. м, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах региона. Он также уточнил, что было эвакуировано более 20 человек.