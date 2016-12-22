Адвокат фигуранта «кокаинового дела» Ковальчука заявил о вызове на допрос

Российского защитника предполагаемого организатора контрабанды около 400 кг кокаина из Аргентины в Россию предпринимателя Андрея Ковальчука, Владимира Жеребенкова, вызвали к следователю для предъявления фигуранту обвинения. До последнего времени Ковальчук находился под арестом в Германии и ждал решения по запросу Генпрокуратуры о его экстрадиции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на самого адвоката.

При этом, пока официально ему не сообщали о судьбе запроса об экстрадиции подзащитного из ФРГ. Звонок следователя стал для Жеребенкова полной неожиданностью, ведь в последнее время новых известий из Германии не поступало. «Суда на ближайшее время также назначено не было, поэтому я с чистой совестью улетел отдыхать в Ялту», — уточнил он.

Издание отмечает, что защитник прервал отпуск, чтобы лично присутствовать при следственных действиях. Международное право допускает добровольную экстрадицию, если фигурант согласен на это.

О «кокаиновом деле» стало известно в феврале. Правоохранительные органы России и Аргентины сообщили о раскрытии схемы поставок кокаина через территорию российского посольства в Буэнос-Айресе. Наркотики спрятали на территории школы при дипмиссии, а обнаружил их завхоз. Всего было обнаружено 389 кг кокаина.

По словам министра безопасности Аргентины Патриция Буллрич, после этого правоохранительные органы страны провели операцию, в ходе которой арестовали шесть человек: троих предполагаемых сообщников контрабандистов в России (экс-завхоз диппредставительства Али Абянов, бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов), а в Аргентине арестовали полицейского из Буэнос-Айреса Ивана Близнюка и механика Александра Чикало. Андрея Ковальчука задержали в Германии. В России Ковальчуку может грозить пожизненное заключение.

Российская Генпрокуратура попросила ФРГ о его экстрадиции 29 марта, однако по законам ФРГ в таких случаях это невозможно. По словам адвоката, уголовный кодекс Германии преследует незаконное распространение наркотиков в том числе за пределами страны, поэтому процесс по делу бизнесмена теоретически возможен и в ФРГ. В конце июня Ковальчук заявил о готовности предстать перед немецкими следствием и судом, объяснив это тем, что лишь в этой стране возможен справедливый процесс. Еще одни довод в пользу ФРГ — «катастрофические» условия в российских СИЗО.