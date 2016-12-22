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Сбитый «Газелью» на МКАД сотрудник ДПС скончался в больнице
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Сбитый «Газелью» на МКАД сотрудник ДПС скончался в больнице
Общество, 00:01
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Сбитый «Газелью» на МКАД сотрудник ДПС скончался в больнице

Сотрудник Дорожно-патрульной службы (ДПС), которого в воскресенье вечером сбила «Газель» на МКАД, умер в больнице. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

О том, что сотрудник ДПС умер в больнице в результате полученных травм, также заявили агентству «Москва» в пресс-службе управления ГИБДД по столице.

О том, что на на 77-м км МКАД, в районе съезда с трассы М-1 «Москва-Петербург», автомашина «Газель» наехала на инспектора ДПС, ранее сообщили в столичном управлении ГИБДД. Пострадавший был госпитализирован. Водитель «Газели» не уехал с места аварии. Телеканал «РЕН ТВ» уточнял, что 49-летний сотрудник правоохранительных органов находился в критическом состоянии.
 

Теги: ДПС , ДТП , МКАД , ГИБДД , «Газель»
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