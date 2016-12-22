В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС
Общество, 22:20
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В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС
В Москве на МКАД автомобиль «Газель» сбил сотрудника ДПС. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД, передает ТАСС.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на 77-км МКАД около съезда на трассу М-11 «Москва-Петербург». В ГИБДД отметили, что «Газель» наехала на сотрудника правоохранительных органов. Водитель автомобиля не уехал, а остался на месте происшествия. Пострадавший сотрудник ДПС был госпитализирован. По данным РЕН ТВ, ему 49 лет, и он находится в критическом состоянии.
Обстоятельства произошедшего выясняются.