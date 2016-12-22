Сенатор ответил на слова Гамовой об обесценивании звания мастера спорта

Звание «Заслуженный мастер спорта» (ЗМС) было присвоено российским футболистам по итогам мундиаля согласно официальному положению Минспорта, сообщил РБК сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. Так он прокомментировал слова двукратной чемпионка мира и серебряного призера Олимпийских игр российской волейболистки Екатерины Гамовой, которая раскритиковала присуждение мастера спорта футболистам российской сборной.
«Екатерина Гамова имеет право на свое мнение, однако существует официальное Положение Минспорта России. <…> В настоящие время звание присваивается чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира и Европы, победителям Кубков мира и Европы, набравшим необходимое число квалификационных баллов в соответствии со специальной таблицей. Но существует в Положении очень важный пункт: «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство», по которому и было присвоено спортсменам звания ЗМС», — сказал сенатор.
В субботу, 28 июля, президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского тренера российской сборной Станислава Черчесова, а орденом Почета — капитана российской команды Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича. Остальные тренеры и спортсмены сборной получили президентские грамоты. Кроме того, все футболисты российской команды стали заслуженными мастерами спорта.
Гамова выразила мнение, что таким образом это звание обесценивается, потому что в других видах спорта за выход в четверть финал чемпионата мира его не дают спортсменам. «Кому-то чтобы получить звание ЗМС (заслуженный мастер спорта) нужно выиграть Чемпионат Мира или стать призером Олимпийских Игры, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!», — заметила волейболистка. Мнение спортсменки разделил теннисист Евгений Кафельников. Он отметил, что стал олимпийским чемпионом, но ордена ему, в отличие от Акинфеева и Игнашевича, никто не дал.