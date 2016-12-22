ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,64 62,16 EUR Нал. 74,13 72,32 USD Бирж. 62,80 -0,16 EUR Бирж. 73,23 -0,06 USD ЦБ. 62,97 +0,03 EUR ЦБ. 73,34 -0,47 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8231,00 +142,12 IMOEX 2292,72 -0,02% RTSI 1151,74 +0,26% Brent 74,74 +0,34% DJIA 25451,06 -0,30% Nasdaq 7737,42 -1,46%
Сенатор ответил на слова Гамовой об обесценивании звания мастера спорта
Лента новостей
Шварценеггер раздавил своим личным танком лимузин 18:26, Общество В Москве прошел митинг против пенсионной реформы 18:16, Политика Норвежская олимпийская чемпионка по лыжам погибла в аварии на гидроцикле 18:05, Спорт Израиль перехватил шедшее в cектор Газа судно «Флотилии свободы» 18:03, Политика Адвокат уточнила детали дела обвиняемого в госизмене ученого Темирева 17:59, Общество Какой кроссовер выбирают россияне с детьми и почему 17:45, РБК и Volkswagen Teramont В Подмосковье начали проверку после травмирования поездом трех человек 17:39, Общество Эрдоган рассказал Трампу о замерзающих зимой без газа из Ирана турках 17:21, Политика Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 16:39, РБК и Сбербанк Грузинских военных уличили в краже на базе США в Афганистане 16:37, Общество Александр Мостовой осудил вручение футболистам сборной России звания ЗМС 16:33, Спорт Во время парада ВМФ в Петербурге катер снесло на опору моста 16:15, Политика На параде ВМФ в Петербурге впервые прошел корабль-робот 16:12, Политика «Зенит» выиграл первый официальный матч под руководством Семака 15:59, Спорт Сын Рейгана рассказал о поддержке Путина среди сторонников Трампа 15:51, Политика Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 15:47, РБК и Sony Bravia Times обвинила Катар в кампании черного пиара во время борьбы за ЧМ-2022 15:32, Общество В Италии эвакуировали более 11 тыс. человек из-за бомбы США времен войны 15:26, Общество В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков 14:55, Общество В сирийском Тартусе состоялся парад кораблей по случаю Дня ВМФ 14:48, Общество Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 14:46, РБК и Ингосстрах Путин пообещал 26 новых кораблей российскому флоту в этом году 14:36, Политика В Подмосковье 19 человек отравились на стекольном заводе 14:36, Общество Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня из-за дела Беналля 14:16, Политика Сенаторы США предостерегли Берлин от попыток обойти санкции против Ирана 14:08, Политика Чемпионат России по футболу. «Енисей» — «Зенит». Онлайн 14:00, Спорт Магаданского чиновника арестовали по делу о махинациях с госконтрактами 13:52, Общество Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 13:45, РБК и Schneider Electric
Сенатор ответил на слова Гамовой об обесценивании звания мастера спорта
ЧМ-2018, 18:49
0
Сенатор ответил на слова Гамовой об обесценивании звания мастера спорта

Звание «Заслуженный мастер спорта» (ЗМС) было присвоено российским футболистам по итогам мундиаля согласно официальному положению Минспорта, сообщил РБК сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. Так он прокомментировал слова двукратной чемпионка мира и серебряного призера Олимпийских игр российской волейболистки Екатерины Гамовой, которая раскритиковала присуждение мастера спорта футболистам российской сборной.

«Екатерина Гамова имеет право на свое мнение, однако существует официальное Положение Минспорта России. <…> В настоящие время звание присваивается чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира и Европы, победителям Кубков мира и Европы, набравшим необходимое число квалификационных баллов в соответствии со специальной таблицей. Но существует в Положении очень важный пункт: «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство», по которому и было присвоено спортсменам звания ЗМС», — сказал сенатор.

Путин наградил орденами Черчесова, Акинфеева и Игнашевича
Общество


В субботу, 28 июля, президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского тренера российской сборной Станислава Черчесова, а орденом Почета — капитана российской команды Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича. Остальные тренеры и спортсмены сборной получили президентские грамоты. Кроме того, все футболисты российской команды стали заслуженными мастерами спорта.

Гамова выразила мнение, что таким образом это звание обесценивается, потому что в других видах спорта за выход в четверть финал чемпионата мира его не дают спортсменам. «Кому-то чтобы получить звание ЗМС (заслуженный мастер спорта) нужно выиграть Чемпионат Мира или стать призером Олимпийских Игры, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!», — заметила волейболистка. Мнение спортсменки разделил теннисист Евгений Кафельников. Он отметил, что стал олимпийским чемпионом, но ордена ему, в отличие от Акинфеева и Игнашевича, никто не дал.

Теги: сенатор , Чемпионат мира , звание
Главное
Израиль перехватил шедшее в cектор Газа судно «Флотилии свободы» Политика
Материалы по теме
Черчесов рассказал об огорчении от результата сборной России на ЧМ Общество
Черчесов отказался отвечать на вопрос о дальнейшей работе со сборной Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter