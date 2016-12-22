Сенатор ответил на слова Гамовой об обесценивании звания мастера спорта

Звание «Заслуженный мастер спорта» (ЗМС) было присвоено российским футболистам по итогам мундиаля согласно официальному положению Минспорта, сообщил РБК сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. Так он прокомментировал слова двукратной чемпионка мира и серебряного призера Олимпийских игр российской волейболистки Екатерины Гамовой, которая раскритиковала присуждение мастера спорта футболистам российской сборной.

«Екатерина Гамова имеет право на свое мнение, однако существует официальное Положение Минспорта России. <…> В настоящие время звание присваивается чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира и Европы, победителям Кубков мира и Европы, набравшим необходимое число квалификационных баллов в соответствии со специальной таблицей. Но существует в Положении очень важный пункт: «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство», по которому и было присвоено спортсменам звания ЗМС», — сказал сенатор.