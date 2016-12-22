На параде ВМФ в Петербурге впервые прошел корабль-робот

В Санкт-Петербурге во время парада в честь Дня Военно-Морского флота впервые принял участие безэкипажный катер. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Как отмечается в сообщении, в параде участвовал головной корабль проекта 12700 «Александр Обухов», безэкипажный катер входит в состав его противоминных средств. Также во время парада было продемонстрировано еще одно беспилотное средство, а именно дрон «Орлан-10», который был размещен на борту головного малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган». «Орлан-10» адаптирован для применения с надводных кораблей.

В воскресенье, 29 июля, в России отмечается день ВМФ. Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге. Президент Владимир Путин обошел на катере парадных строй кораблей и поприветствовал их экипажи. В параде принимали участие в том числе фрегат «Адмирал Горшков», подлодка «Владикавказ» и подводный ракетоносец «Орлан». Путин поздравил военных моряков с праздником.

Как сообщал телеканал «Звезда» в 2007 году, безэкипажный катер «Искатель» может заменить французские безэкипажные аналоги Inspector Mk 2, которые применяются на тральщиках. Российский беспилотный катер прошел испытания в 2016 году. Корабль меньше французского судна. «Искатель» весит 5,4 т. Его длина — 8,4 м, ширина — 3 м, высота — 3,4 м. На полном ходу катер может развивать скорость до 25 узлов (46 км/ч). «Искатель» может находиться в автономном плавании до семи суток.