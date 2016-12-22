Путин приветствовал экипажи кораблей на параде в честь Дня ВМФ

Президент Владимир Путин обошел на катере парадный строй кораблей, принимающий участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, и поприветствовал их экипажи. Трансляцию парада ведет «Первый канал».
Для прохода кораблей парадным строем в Петербурге разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. В параде принимают участие фрегат «Адмирал Горшков», малый ракетный корабль «Серпухов», корвет «Бойкий», большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Иван Грен», судно связи «Иван Хурс», подлодка «Владикавказ» и подводный ракетоносец «Орел». Глава государства поздравил моряков с праздником. Перед началом парада Путин посетил Петропавловскую крепость.
День Военно-морского флота отмечается ежегодно с 1939 года в последнее воскресенье июля.