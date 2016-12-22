Путин отметил роль ВМФ в обеспечении стратегического паритета

Президент Владимир Путин заявил, что российский Военно-морской флот успешно решает оборонные задачи и играет важную роль в обеспечении стратегического паритета. Об этом он сообщил во время выступления на параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ, трансляцию ведет «Первый канал».
По словам главы государства, морфлот «вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом», решает «самые сложные задачи». «К военным морякам у нас особое отношение, потому что служба на море по плечу только храбрым и стойким людям, тем, кто знает цену отточенной выучке, жесткой дисциплине, сплоченности и благородству», — подчеркнул Путин. Российский лидер поблагодарил моряков за то, что они «высоко держат звание неустрашимого и несокрушимого российского флота».
Перед началом парада Путин посетил Петропавловскую крепость, а затем приветствовал экипажи боевых кораблей, участвующих в торжествах. Парадные расчеты пройдут по Неве, для их прохода разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты.
День Военно-морского флота отмечается ежегодно с 1939 года в последнее воскресенье июля.