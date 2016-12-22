В Подмосковье 19 человек отравились на стекольном заводе

На Клинском стекольном заводе в Подмосковье отравились 19 работников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе минздрава Московской области.
«Трое рабочих производства «Эй Джи Си Гласс», расположенного в Клинском районе, госпитализированы в инфекционное отделение Клинской больницы с признаками отравления. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Они получают всю необходимую помощь. Еще 16 рабочих обратились в больницу Твери», — рассказали в пресс-службе.
Накануне сообщалось о восьми работниках стекольного завода, обратившихся в медучреждения за помощью из-за отравления, сообщало агентство Tvernews. Из них семеро были госпитализированы с предварительным диагнозом «кишечная инфекция». По данным агентства, расследованием инцидента займется управление Роспотребнадзора по Московской области.