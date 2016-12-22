В Хакасии проверят производителей мяса после отравления 160 человек
Общество, 13:53
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В Хакасии проверят производителей мяса после отравления 160 человек
Управление Роспотребнадзора по Хакасии проверит производителей мяса курицы, которое могло быть поставлено в заведение «Шаурма» в Туве, где произошло массовое отравление 160 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления регулятора по региону. Сейчас заведение закрыто.
Предположительно, причиной отравления стало мясо курицы, завезенное из других регионов. Роспотребнадзор Тувы заявил, что направлены информационные письма в управления Роспотребнадзора по Воронежской области, Хакасии, Красноярскому краю «о подозрении на вероятный источник инфекции».
ГУ МВД по Туве возбудило уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).