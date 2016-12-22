Магаданского чиновника арестовали по делу о махинациях с госконтрактами

Магаданский городской суд 29 июля арестовал зампредседателя областного правительства Игоря Озимка по делу о превышении полномочий при заключении госконтрактов на содержание дорог. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России по Магаданской области.
Арестованному предъявили обвинения по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). По версии следствия, в 2015 году Озимок и его родственник решили найти коммерческую фирму, чтобы при помощи своего покровительства добиться исполнения госконтрактов в Магаданской области и, таким образом, извлекать прибыль.
Озимок в 2015–2016 годах нашел подходящую компанию и помог ей заключить госконтракт на 59 млн руб. Затем, угрожая проблемами для предприятия, он склонил директора фирмы заключить договор субподряда по этому же госконтракту на 47 млн руб. «Таким образом, подозреваемый обеспечил получение прибыли для подконтрольного ему коммерческого предприятия в сумме 12 млн руб.», — указывали в СК.