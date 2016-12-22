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Магаданского чиновника заподозрили в махинации с дорожными госконтрактами
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Магаданского чиновника заподозрили в махинации с дорожными госконтрактами
Общество, 13:08
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Магаданского чиновника заподозрили в махинации с дорожными госконтрактами

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Магаданской области Игоря Озимка по подозрению в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов на содержание дорог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной версии следователей, в 2015 году Озимок вместе со своим родственником разработал план по поиску коммерческой организации, которой он бы оказывал покровительство, обеспечивая возможность заключения и исполнения госконтрактов на территории региона и, как следствие, получения прибыли.

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В период с 2015 по 2016 год Озимок подыскал коммерческую организацию, которой обеспечил участие и последующее заключение с ней государственного контракта, стоимость работ которого составила более 59 млн руб. Зная, что эта компания не сможет выполнить условия контракта ввиду отсутствия необходимой техники и специалистов, под угрозой создания негативных последствий для коммерческой деятельности чиновник склонил директора этой фирмы к заключению договора субподряда по этому же контракту на сумму 47 млн руб.

«Таким образом, подозреваемый обеспечил получение прибыли для подконтрольного ему коммерческого предприятия в сумме 12 млн руб.», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и работы Игоря Озимка. Устанавливаются все лица, принимавшие участие в данной преступной схеме.

В отношении зампреда правительства Магаданской области возбуждено дело по ч. 2 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность).

Теги: госконтракты , Правительство , Магаданская область , уголовное дело , махинации
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