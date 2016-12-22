Ударившая израильского солдата палестинская активистка вышла из тюрьмы

Палестинская активистка, 17-летняя Ахед Тамими, освобождена из израильской тюрьмы, где она провела восемь месяцев за пощечину военнослужащему Армии обороны Израиля. Об этом сообщает газета Haaretz.
«Сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока не закончится оккупация», — сказала Тамими журналистам. Ее отец Бассем заявил, что после освобождения Тамими и другие члены семьи отправятся в город Раммала, чтобы возложить венок на могилу палестинского лидера Ясира Арафата. Накануне израильская полиция задержала двух итальянских стрит-арт художников, которые рисовали на пограничном заборе граффити Ахед Тамими.
В декабре 2017 года девушку приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в $1,4 тыс. за нанесенную израильскому солдату пощечину в деревне Наби-Салех, где проживала Тамими. На суде активистка признала свою вину.