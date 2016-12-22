Израильская полиция задержала двух художников граффити из Италии

Израильские полицейские задержали на границе с Западным берегом реки Иордан двух итальянских стрит-арт художников, рисовавших на пограничном заборе граффити задержанной несовершеннолетней палестинской активистки. О задержании сообщает официальный Twitter Организации освобождения Палестины (ООП).

Также задержан один житель Палестины.

Как сообщает Reuters, граффити, исполненное на разграничительном барьере в районе Вифлиема, представляет собой портрет 17-летней палестинской активистки Ахед Тамими. Ее посадили в тюрьму в декабре 2017 года, когда ей было 16 лет, за нападение на израильского солдата в деревне Наби Салех.

В полиции Израиля агентству отказались прокомментировать информацию о задержании.

Израиль занимает почти 60% территории Западного берега реки Иордан с 1967 года, включая Восточный Иерусалим. Формально эти земли считаются одной из двух, вместе с Сектором Газа, частей Палестинской автономии-арабского государства в Палестине. Израильтяне на занятой ими территории строят поселения, которые арабские страны и ООН призывает ликвидировать. Израиль эвакуировал незначительное количество поселений. На оккупированной территории регулярно происходят нападения на израильских силовиков.