Маккартни даст бесплатный концерт в культовом для The Beatles клубе

Пол Маккартни объявил, что 26 июля выступит в ливерпульском клубе The Cavern («Пещера»), где в начале 1960-х годов он около трехсот раз выступил в составе группы The Beatles. Именно в The Cavern музыкантов впервые увидел их будущий менеджер Брайан Эпстайн, во многом благодаря которому «битлы» и стали всемирно известной группой.

​О концерте в The Cavern Маккартни сообщил утром 26 июля, объявив, что билеты на него будут раздаваться бесплатно, но только по одному билету в руки в одной единственной кассе и по принципу «первый пришел — первый получил». При этом передать билету другому человеку счастливчики не смогут. Детей до 16 лет на концерт пускать не будут.

​Концерт в The Cavern состоится в преддверии начала нового турне 76-летнего Пола Маккартни, которое стартует 17 сентября в канадском Квебеке. В последующие три месяца Маккартни выступит в Монреале, Кракове, Вене, Ливерпуле, Глазго, Лондоне и ряде других городов.

Кроме «битлов» в ливерпульской «Пещере» в разные годы выступали Rolling Stones, The Who, The Yardbirds, Элтон Джон и другие звезды. Однако в 1973 году клуб был закрыт, а его здание снесли, чтобы не мешало строительству метро. В начале 1980-х годов на том же месте была выстроена копия старого клуба с тем же названием (и отчасти из его же кирпичей). В декабре 1999 года Маккартни презентовал в The Cavern свой новый альбом Run Devil Run.