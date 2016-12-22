Во Владивостоке прошел парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота

Парад кораблей состоялся на главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке по случаю Дня Военно-Морского флота. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Парад прошел в Амурском заливе, в нем приняли участие около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники и свыше 1,5 тыс. военнослужащих.

В параде участвовали ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», эскадренный миноносец «Быстрый», пограничный корабль «Командор», малый противолодочный корабль «Кореец» и большая дизельная подводная лодка «Б-187».

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц с борта «Варяга» поздравил моряков и жителей города с праздником. После этого силы спецназначения Тихоокеанского флота продемонстрировали захват судна условного противника, а морские пехотинцы — высадку десанта при огневой поддержке корвета «Совершенный» и большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц».