Минобороны рассказало о поставках ракетным войскам, ВКС и ВМФ

С начала 2018 года Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили семь межконтинентальных баллистических ракет, рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко, сообщается на сайте Минобороны.

«Приняты 7 межконтинентальных баллистических ракет, 4 автономные пусковые установки, 17 машин обеспечения боевого дежурства, 8 единиц составных частей стационарного комплекса», — говорится в сообщении. Кроме того, Воздушно-космические силы получили 11 новых самолетов и 21 отремонтированный, а также один комплекс С-300. Также, Военно-морской флот России получил 49 крылатых ракет «Калибр», уточняет ТАСС.

Криворучко отметил, что план по поставкам бронетанковой техники в 2018 году выполнен на 43%, самолетов — на 30%, а вертолетов — на 46%.

Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 3573 здания и сооружения, на которые выделили 113,9 млрд руб. При этом за первые шесть месяцев текущего года построили 1281 здание, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2017 года.