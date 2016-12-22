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В Техасе в доме престарелых застрелили троих человек
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В Техасе в доме престарелых застрелили троих человек
Общество, 07:27
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В Техасе в доме престарелых застрелили троих человек

Три человека, в том числе стрелок, погибли в доме престарелых в городе Робстаун, штат Техас. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на начальника полиции города Эразмо Флорес.

По словам властей города, нападавший был нейтрализован еще до приезда полиции, не уточнив, как именно. Позднее полицейские обнаружили еще два тела в доме одной из жертв перестрелки. Правоохранители не сообщили причин смерти жертв, все убитые пока не опознаны. В настоящий момент продолжается расследование инцидента.

Стрельба в школе в Техасе. Фоторепортаж Еще 3 фото
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В середине мая в городе Санта-Фе в Техасе 17-летний Димитриос Пагуртзис открыл стрельбу из дробовика и револьвера в школе, погибли десять человек. Позднее выяснилось, что подросток установил вокруг здания учебного заведения несколько самодельных бомб. Пагуртзиса задержали. По словам матери одной из жертв, Пагуртзис четыре месяца ухаживал за ее дочерью, однако девушка за неделю до атаки отвергла его. Отец подростка заявил, что его сын подвергался травле в школе.

Теги: Техас , стрельба , дом престарелых
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