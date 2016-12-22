Полиция назвала число зрителей концерта в честь побед на ЧМ-2018 в Москве

На Манежной площади столицы вечером 28 июля завершился концерт «Россия в моем сердце» в честь побед российской сборной на чемпионате мира по футболу. В мероприятии приняли участие около 30 тыс. человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве
«Полиция и Росгвардия обеспечили охрану общественного порядка и безопасности, нарушений не допущено», — рассказали РБК.
В концерте участвовали певцы российской эстрады, а также непосредственно члены российской сборной по футболу и ее тренер Станислав Черчесов.
Ранее сообщалось, что в тот же день в Москве прошел организованный КПРФ митинг против повышения пенсионного возраста. Мероприятие состоялось на проспекте Сахарова и, по оценкам МВД, в нем приняли участие более 6 тыс. человек. Координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров заявил РБК, что на митинг пришли около 12 тыс. человек. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, в свою очередь назвал цифру в 50 тыс. участников акции.