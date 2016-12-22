Два человека погибли при лесных пожарах в Калифорнии

Жертвами лесных пожаров в штате Калифорния стали два человека. Об этом сообщает Associated Press.
Одним из погибших, по данным калифорнийского департамента пожарной безопасности, является пожарник Джереми Стоук, который занимался тушением возгораний в округе Шаста на севере штата. В департаменте принесли свои соболезнования родным Стоука. Также погиб оператор бульдозера, которого наняли для ликвидации пожаров.
Из города Реддинг, находящегося в 160 км от южной границы с штатом Орегон, были эвакуированы 37 тыс. человек, огонь уничтожил 125 домов. В округе Хобсон сгорели 66 домов, еще 5 тыс. зданий находятся под угрозой уничтожения.
В начале июля губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайного положения в штате из-за лесных пожаров. Тогда пожар уничтожил около 300 строений, погиб один человек.