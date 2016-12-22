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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье выросло до 20 человек
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье выросло до 20 человек
Общество, 20:04
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье выросло до 20 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Домодедовском районе Подмосковья увеличилось до 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Подмосковье
Общество

Инцидент произошел около населенного пункта Белые Cтолбы. Как сообщил источник РБК в МЧС, водитель автобуса рейса Москва — Ижевск не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось в кювет. В момент ДТП в автобусе находились 29 человек, а именно 27 пассажиров и два водителя. В нем ехали артисты удмуртского ансамбля народной песни, музыки и танца «Танок». Они возвращались с гастролей, которые проходили в Италии.

По факту произошедшего прокуратура Удмуртии начала проверку перевозчика, которому принадлежит автобус, рассказали ТАСС в ведомстве. Сотрудники правоохранительных органов хотят проверить, соблюдала ли компания законодательство на предмет безопасности перевозок пассажиров. На данный момент в прокуратуре выясняют, кому принадлежал попавший в ДТП автобус.

Теги: Подмосковье , ДТП , Автобус
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