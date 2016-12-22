Черчесов рассказал о подаренном Путину мяче без «жучков»

Тренер российской сборной Станислав Черчесов подарил президенту Владимиру Путину специально сделанный для него мяч. В нем, по словам Черчесова, нет прослушивающих устройств, сообщает «РИА Новости»​.



Черчесов рассказал, что на мяче поставили автографы он и футболисты российской сборной, а также там напечатаны их фото. «Без прослушивающего устройства», — добавил тренер.



В среду, 25 июля, агентство Bloomberg сообщало, что российский президент подарил американскому лидеру Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки официальный мяч чемпионата мира Telstar 18 производства концерна Adidas. В этом мяче есть чип NFC, который встроен туда производителем. Он передает на портативное устройство владельца мяча информацию о футбольных матчах и о новостях о футболе.

Как утверждает Adidas, данные на этом чипе нельзя удалить или перезаписать. Как сообщили в американской спецслужбе, подаренный Путиным мяч был передан на проверку. В секретной службе отметили, что это стандартная процедура, которую проходят все подарки американскому президенту.