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Черчесов назвал сборную России чемпионом мира в «эмоциональном» плане
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Черчесов назвал сборную России чемпионом мира в «эмоциональном» плане
ЧМ-2018, 15:56
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Черчесов назвал сборную России чемпионом мира в «эмоциональном» плане

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал ее членов чемпионами мира в «моральном и эмоциональном» плане. Его слова передает ТАСС.

Говоря о чемпионате мира по футболу, который прошел в России, Черчесов отметил, что кубок всегда один и победитель тоже один. Он напомнил, что приз ЧМ увезла французская сборная.

Тренер отметил, что существуют «две составляющие», а именно «моральная и эмоциональная». «В этом плане можно сказать, что сборная России точно чемпион мира», — заметил Черчесов.

Путин наградил орденами Черчесова, Акинфеева и Игнашевича
Общество

В субботу, 28 июля, президент Владимир Путин наградил орденом Александра Невского Черчесова, а орденами Почета — капитана сборной России Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича. Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля. Также президент наградил почетными грамотами 23 спортсменов и шесть тренеров российской сборной по футболу.

Во время церемонии награждения Путин отметил, что «все свидетели, как мощно «выстрелила» стратегия отбора Черчесова, подготовка игроков, как велико его мастерство, талант психолога, наставника и лидера», сообщается на сайте Кремля. Российский лидер сказал, что все ждут от российских футболистов и спортсменов «ярких достижений» и «такой же отдачи» на будущих соревнованиях.

Российские футболисты смогли дойти до четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Сборная России выиграла у Саудовской Аравии, Египта, уступила Уругваю, но затем снова забрала победу у испанских футболистов. В четвертьфинале россияне проиграли сборной Хорватии в серии пенальти со счетом 4:3.

Теги: Станислав Черчесов , Сборная России , Чемпионат мира
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