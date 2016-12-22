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Путин назвал «легендой футбола» отбитый Акинфеевым пенальти на ЧМ
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Путин назвал «легендой футбола» отбитый Акинфеевым пенальти на ЧМ
ЧМ-2018, 14:39
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Путин назвал «легендой футбола» отбитый Акинфеевым пенальти на ЧМ

Отбитый на чемпионате мира по футболу капитаном и вратарем российской сборной Игорем Акинфеевым пенальти в матче с Испанией станет «легендой футбола». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии награждения футболистов, передает ТАСС.

Президент отметил, что Акинфеев получит заслуженную награду. «Он не раз спасал ситуацию на поле, сам определял, по сути, исход матча», — пояснил Путин.

По словам российского лидера, момент, когда, а главное — как футболист отбил последний пенальти, станет легендой и отечественного, и мирового футбола.

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Фоторепортаж Еще 9 фото
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Владимир Путин вручил госнаграды и почетные грамоты 23 спортсменам и шести тренерам российской сборной по футболу 28 июля. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Наставник сборной России Станислав Черчесов был награжден орденом Александра Невского. Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич были награждены орденами Почета.

Сборная России по футболу обыграла команду из Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победила российская сборная — 4:3. Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара испанцев. После этого сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Теги: Владимир Путин , Игорь Акинфеев , Футбол , ЧМ-2018
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