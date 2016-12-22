Глава ПЕН-центра прокомментировал смерть Войновича

Президент Русского ПЕН-центра, писатель Евгений Попов назвал смерть своего коллеги Владимира Войновича одной из самых главных утрат для литературы 1960-х годов. Об этом он заявил ТАСС.

По словам Попова, от «блестящей плеяды»: Василий Аксенов, Белла​ Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский — оставался только Войнович, которого теперь нет.

«Для меня это страшная неожиданность, страшная новость», — добавил Попов.

Русский ПЕН-центр — международная правозащитная неправительственная организация (НПО), которая объединяет профессиональных писателей, поэтов и журналистов.

Поэт, писатель и драматург Владимир Войнович умер на 86-м году жизни 27 июля. По словам супруги поэта Светланы Колесниченко, дата и место прощания пока не известны, но похороны будут, скорее всего, в понедельник.

Самым известным его произведением стал роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Также Войнович известен как автор текстов ко многим песням, самой популярной из которых стала «Четырнадцать минут до старта», посвященная космонавтике. В 2001 году за роман «Монументальная пропаганда» он получил Государственную премию России.

Войнович занимался правозащитной и диссидентской деятельностью в СССР, до последних дней выступал с заявлениями на актуальные политические темы. В 1980 году власти СССР выслали писателя из страны, а позже лишили гражданства, которое ему вернули лишь в 1990 году.