В Москве началась литургия в честь 1030-летия Крещения Руси

В Москве проходят празднования в честь 1030-летия Крещения Руси. Центром мероприятий стала Соборная площадь Кремля. Там впервые в новейшей истории России совершают литургию, которую возглавляют патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II, передает «РИА Новости».

Вместе с ними богослужение совершают представители делегаций других Поместных православных церквей мира — Иерусалимой, Антиохийской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Польской, Кипрской, Албанской церкви, Чешских земель и Словакии.

Российский лидер Владимир Путин также примет участие в мероприятиях.

По словам пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова, богослужение на Соборной площади решили провести из-за того, что на него придут множество прихожан столичных и подмосковных храмов. Место должно найтись для всех. По словам Волкова, ожидается несколько тысяч человек.

В день 1030-летия Крещения Руси торжественные богослужения проходят во всех храмах РПЦ — более 33 тыс. приходов и монастырей в разных странах мира. По данным ТАСС, Соборная площадь, которая вмещает более 6 тыс. человек, уже заполнена.

После литургии верующие пройдут крестным ходом на Боровицкий холм, где стоит памятник святому равноапостольному князю Владимиру. На этом месте будет совершен молебен, после чего пройдет масштабный хоровой праздник в честь знаменательной даты.

Ранее о том, что в День Крещения Руси на Соборной площади Кремля пройдет богослужение, крестный ход, молебен и концерт, сообщал ТАСС. Кроме того, пресс-служба столичной мэрии сообщала, что 28 июля в связи с праздничными мероприятиями на нескольких улицах города перекроют движение.