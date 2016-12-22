В Москве 28 июля перекроют несколько улиц

В субботу, 28 июля в связи с приуроченными ко Дню крещения Руси мероприятиями на нескольких улицах Москвы перекроют движение. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

Отмечается, что с 7:00 до 13:00 Манежную улицу перекроют от Кремлевской набережной до Боровицкой площади, с 8:00 до 13:00 — участок Волхонки от Ленивки до Боровицкой площади, а с 11:30 до 13:00 будет ограничен проезд по Большому Каменному мосту и улице Знаменка.

В День крещения Руси на Соборной площади Кремля

состоится богослужение, затем пройдет крестный ход до Боровицкого холма, где стоит памятник князю Владимиру. Около него состоятся молебен и концерт.