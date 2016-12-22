В США легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на шоссе

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе SR 14 возле города Ванкувер в штате Вашингтон. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По словам представителя полиции, никто не пострадал, на шоссе в момент посадки самолета не было транспортных средств. Правоохранитель отметил, что произошел сбой питания двигателя самолета, из-за чего пилоту пришлось экстренно сесть на шоссе.

Дорога была закрыта в течение часа, пока аварийные службы отбуксировали самолет, в настоящий момент автомобильное движение восстановлено.

В феврале в Калифорнии легкомоторный самолет экстренно сел на автомагистраль возле города Морган-Хилл. По словам пилота, произошли неполадки с двигателем воздушного судна. В результате инцидента никто не пострадал, пробки на дороге не образовались.