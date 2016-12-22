Трамп заявил о недопустимости иностранного вмешательства в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит вмешательства иностранных государств в выборы в Америке. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент ясно дал понять, что его администрация не допустит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любого государства или других злонамеренных лиц», — говорится в заявлении. Отмечается, что администрация Трампа будем оказывать местным властям помощь в проведении безопасных выборов.

Ранее Трамп заявлял, что в планы Москвы входит активное вмешательство в запланированные на ноябрь 2018 года выборы в США, на которых должны переизбрать всех членов нижней палаты Конгресса и треть сенаторов, а также большинство губернаторов. По его словам, власти России будут «изо всех сил подталкивать демократов», так как «они точно не хотят Трампа».

Американские спецслужбы расследуют возможное вмешательство России в президентские выборы в 2016 году. Следствие полагает, что команда Трампа контактировала с Москвой во время выборов. В Кремле неоднократно отрицали все обвинения, сам Трамп также отрицал сговор с российскими властями.