Макрон рассказал о планах по созданию газопровода с Испанией

Французский лидер Эмманюэль Макрон рассказал, что Франция рассматривает возможность постройки газопровода с Испанией через Пиренеи для передачи газа из Северной Африки и других стран. Об этом он заявил на саммите Франция-Испания-Португалия в Лиссабоне, сообщает Reuters.
По его словам, проект может стать экономически выгодным, поскольку Франция намерена отказаться от угольных электростанций и перейти на газ. На саммите стороны договорились расширять связи между энергетическими сетями трех стран, чтобы сократить изоляцию от европейских рынков электроэнергии и газа и повысить энергетическую безопасность. Также стороны обязались увеличить число альтернативных источников энергии, включая сжиженный природный газ, подчеркнув его важность «для диверсификации источников и путей энергосообщения с целью сокращения зависимости» от ЕС.
В мае глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне предложил президенту Владимиру Путину разрешить совместному предприятию компании и НОВАТЭК поставлять трубопроводный газ в ЕС. По словам Пуянне, это позволит стабилизации «позиции российского газа на европейском рынке». Путин ответил, что сейчас газ в Европу поставляют через «Газпром экспорт», но обещал подумать над «либерализацией» газовых поставок.