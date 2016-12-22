Мэттис выступил за постоянные контакты России и США на высшем уровне

Глава Пентагона Джеймс Мэттис выступает за постоянные контакты России и США на высшем уровне, так как это имеет важное значение для решения разногласий между двумя странами. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны США.

«Основываясь на моей давней позиции по защите Америки, я всегда был за и на самом деле способствовал идее переговоров, даже когда [США и Россия] направляли друг на друга ядерные ракеты», — заявил Мэттис. Он добавил, что «даже в худшие дни холодной войны» главы двух государств обсуждали насущные вопросы. Глава Пентагона также подтвердил, что рассматривает возможность встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, но «решение пока не принято».

В середине июля источники Reuters сообщали, что Мэттис дал понять о своей готовности к проведению переговоров с Шойгу. Тогда в Пентагоне отказались комментировать данные о переговорах двух министров, добавив, что предложения от российской стороны не поступало.