Глава Чернобыльской АЭС подал в отставку из-за конфликта с властями

Гендиректор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин подал в отставку на фоне «искусственного созданного» конфликта с руководством Минэкологии Украины. Об этом говорится в обращении Грамоткина к коллективу на сайте ЧАЭС.

По его словам, 20 июля его исключили из состава украинской делегации на заседании Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда «Укрытие» и доноров Счета ядерной безопасности. При этом Ассамблея «подтвердила значительный прогресс» по двум основным проектам: Новый безопасный конфайнмент (НБК, защитное сооружение вокруг ЧАЭС — РБК.) и Промежуточное хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2).

Грамоткин подчеркнул, что из-за конфликта с украинским министерством проекты могут быть не реализованы. «Боюсь, мой уход — единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично разрешить проблему», — отметил он.

У здания Верховной рады в Киеве в конце июня состоялась акция протеста ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, шахтеров и ветеранов Афганистана. Их требованием стало выделение более 6 млрд гривен на повышение компенсаций ветеранам-инвалидам, развитие угольной промышленности и отмену монетизации льгот на проезд. По информации полиции, на митинг вышли около 1,5 тыс. человек. Между протестующими и правоохранителями возник конфликт, пострадали 10 человек. По словам депутата Верховной рады Виталия Куприя, в настоящий момент энергетическая отрасль Украины находится в критическом состоянии.