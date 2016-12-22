Депутат Рады рассказал о кризисе в энергоотрасли Украины

Энергетическая отрасль Украины находится в критическом состоянии, для ее финансирования может быть урезан бюджет других сфер, заявил депутат Верховной Рады Виталий Куприй, передает телеканал «112 Украина».

«Довели до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда заимствования. На местах все разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой. Теперь в «пожарном режиме», возможно, остановится ремонт дорог, здравоохранение меньше получит, тяжелая ситуация», — сказал депутат.

Куприй считает, что Украина может поддерживать развитие энергоотрасли и у нее есть необходимые для этого резервы, но для реализации такого шага нужно остановить «некоторые негативные тенденции». Депутат не уточнил, о чем именно идет речь.

Он также выступил с критикой в адрес министра энергетики Украины Игоря Насалика. По его словам, глава Минэнерго не может вывести отрасль из кризиса «ни в будущем, ни сегодня».

В конце июня у здания Рады прошел митинг шахтеров, ветеранов Афганистана и ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. В полиции сообщали, что на акцию собрались около 1,5 тыс. человек. Они требовали выделить более 6 млрд гривен на развитие угольной промышленности, повысить компенсации ветеранам-инвалидам и отменить монетизацию льгот на проезд.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание Рады, но митингующим удалось через него прорваться. В результате стычек между полицией и участниками акции пострадали 10 человек.