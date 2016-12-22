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В «Тинькофф Мобайл» пообещали обжаловать решение ФАС по рекламе в Крыму
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В «Тинькофф Мобайл» пообещали обжаловать решение ФАС по рекламе в Крыму
Общество, 23:03
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В «Тинькофф Мобайл» пообещали обжаловать решение ФАС по рекламе в Крыму

В «Тинькофф Мобайл» не согласны с выводами Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и намерены обжаловать решение в суде, как только представители мобильного оператора будут официально ознакомлены с выводами комиссии регулятора. Об этом сообщил РБК представитель «Тинькофф Мобайл».

«Тинькофф Мобайл изначально ориентировался на интересы своих абонентов и уже при запуске отменил внутрисетевой роуминг во всех регионах, кроме Крыма и Севастополя», — отметил представитель оператора.

ФАС наказала «Тинькофф Мобайл» за не попавший в рекламу роуминг в Крыму
Бизнес

Ранее в ФАС признали недостоверной рекламу «Тинькофф Мобайл» об отсутствии роуминга в России, хотя он сохранился в Крыму, и вынесла оператору предписание об устранении нарушения. Служба также передала материалы для возбуждения административного дела и выписки оператору штрафа.

Теги: Крым , УФАС , «Тинькофф» , мобильный оператор
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